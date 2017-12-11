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Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

Yeni Galata Köprüsü, bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

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Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mesnet, kiriş ve kilitlerinin yağlanması çalışması sebebiyle köprü, 12 Aralık 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü (Unkapanı) kullanmaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan 02.30-03.30 saatleri arasında ise Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'nün UKOME kararı gereği deniz trafiğine açık olması nedeniyle bu saatlerde araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.

AA

Etiketler: yeni galata köprüsü
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