Yeni düzenlemeyle binlerce tekne Türk bayrağına geçecek

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yabancı bayraklı gemi ve teknelerin Türk bayrağına geçmesini teşvik eden düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte binlerce teknenin Ege ve Akdeniz sularında ay yıldızlı bayrakla dolaşacağını belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yabancı bayraklı gemi ve teknelerin Türk bayrağına geçmesini teşvik eden düzenlemeye yönelik yasanın TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı açıklamalarına göre bu düzenleme sayesinde yaklaşık 5 bin 600 Türk sahipli yabancı bayraklı teknenin, Türk bayrağı çekeceğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"2009'daki vergi indiriminde sadece bin 237 tekne Türk bayrağına geçmişti. Daha kapsamlı olmasını arzuladığımız yeni düzenleme ile binlerce tekne Ege ve Akdeniz sularında ay yıldızlı bayrağımızla dolaşacak, ülkemizin imajı ve tanıtım imkanı artacaktır. Yeni yasayla, ikinci el tekne ithalatının yolunun açılmasından endişe eden yerli tekne imalatçılarımızı koruyacak tedbirlerin de alınmış olması gerekiyor. Ayrıca yabancı sahipli yabancı bayraklı yatların da Türk karasularında kalması ve Türkiye'nin tercih edilebilirliğinin cazip hale getirilmesi gerekiyor. Turizmde kan kaybı yaşadığımız bir dönemde, ülkemiz deniz turizmi gelirlerini artırmak ve Yunanistan, Hırvatistan gibi rakip ülkelerin önüne geçmek için yat turizmini teşvik etmeliyiz."

Açıklamada görüşüne yer verilen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Program Sorumlusu Öğretim Görevlisi Can Karaosmanoğlu da Türkiye'de yıllık yat alım satımında 450 milyon avroluk bir pazarın mevcut olduğunu belirtti.