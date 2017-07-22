  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Yeni doğmuş bebeği çanta içinde çöpe bıraktılar!

Adana’da yeni doğmuş bebek, çanta içerisinde çöp yanına bırakıldı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulunan bebek hastaneye götürüldü.

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Yeni doğmuş bebeği çanta içinde çöpe bıraktılar!

Adana’da yeni doğmuş bebek, çanta içerisinde çöp yanına bırakıldı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulunan bebek hastaneye götürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20020. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göbek bağı kesilmiş yeni doğan kız bebek, kadın çantası içerisinde çöpün yanına bırakıldı.

Turushan Çokseyrek (29) sokakta yürürken çöpün yanındaki çantadan ağlama sesleri duydu. Bunun üzerine çantayı açan Çokseyrek, çantada bebek olduğunu görünce çantayla birlikte bebeği hemen Hürriyet Polis Merkezine götürdü. Yeni doğmuş kız bebek polis merkezine gelen sağlık ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis, bebeği çanta içerisinde çöpün yanına bırakan anneyi arıyor.

Etiketler: Adana, çöp, bebek, yeni doğmuş bebek
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