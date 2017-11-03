Yeni AKM projesi yolda! İşte binanın şu andaki hali...

İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine opera binası yapılacak. Tanıtımını Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Cahit Koca, İstanbul'da kültür ve sanatın kalbinin attığı AKM'nin son durumuna ilişkin TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Koca, AKM'nin kullanılacak durumda olmadığını belirterek ,"Restore edilse dahi bunun 10 yılda bir tekrarlanması gerekir. Zaten depreme dayanıklılığı yok, bununla ilgili üniversitenin raporu var. Evet Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması gerekliydi." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Cahit Koca, yeni projenin ipuçlarını da verdi.



Koca, "Yeni yapılacak kültür merkezi, gerçekten uluslararası bir kültür merkezi olacaktır. Belki dünyada örnek teşkil edilecek bir kültür merkezi olacaktır. O yüzden vatandaşlarımız bu yeni yapılacak kültür merkezini bekliyorlar." diye konuştu.

AKM'nin tarihçesi

Temeli 1946 yılında atıldı.

İstanbul Kültür Sarayı adıyla 1969 yılında hizmete açıldı.

Yangın nedeniyle 7 yıl hizmet veremedi.

Zaman içinde kolonları çürüdü, kullanılamaz hale geldi.

Yeniden inşa edilecek olan Atatürk Kültür Merkezi, bugünkü halinden daha geniş olacak.

20 bin metrekarelik bir alan yeni yapıya ilave edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım'da tanıtacağı proje 2019 sonunda tamamlanacak.

Yeni AKM müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Turizm Şurası’nda, “Şimdi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimariyle, inşallah Pazartesi günü İstanbul'da lansmanını yapacağım ve bu lansmanını yapmak suretiyle de 2019'un sonuna kadar orada biz bir opera binasını İstanbul'umuza kazandırmış olacağız." Devletimiz tüm imkanlarıyla turizm sektörünün yanındadır." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber