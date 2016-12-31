Yemen'den gelen 160 hastanın tedavileri başladı

Türkiye ile Yemen arasındaki mutabakat kapsamında, aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 160 Yemenli hasta ile 54 refakatçi, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Karşılama anında duygusal anlar yaşanırken, yazlık kıyafetlerle gelen hasta ve refakatçiler uçaktan indiklerinde eksi 10 derece sıcaklıkla karşılaştılar.

Uçaktan indiklerinde soğuk nedeniyle üşüyen hasta ve refakatçilere, AFAD ve sağlık çalışanları kendi üstlerindeki montları giydirdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu Yemenli hastalar, "Türkiye büyük bir devlet. Bizi tedavi için Türkiye'ye getiren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz. İnşallah şifa bulmuş olarak ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasta ve refakatçiler, yurda giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakledildi.

Hasta ve refakatçiler, hastanede kendileri için önceden belirlenen odalara yerleştirildi. Gönüllü tercümanlar aracılığıyla iletişim kurularak ihtiyaçları belirlenen ve yemek verilen hastaların ilk muayeneleri odalarında doktorlar tarafından yapıldı. Daha önce midesinden ameliyat edilen ve rahatsızlığı süren 3 yaşındaki Jana Mohammed de Genel Cerrahi Servisinde bir odaya alındı. İlk muayenesi yapılan çocuğun refakatçisi Yaqop Almashwali, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bizi tedavi için Türkiye'ye getiren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Yemen Taiz Valisi Ali Al-Ma'meri arasında 7 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan görüşmede varılan mutabakat üzerine, Yemen'de tedavi imkanı bulamayan Taizli hastaların Türkiye'de tedavi edilmeleri kararlaştırılmıştı. AA