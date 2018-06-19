Yeğen Gülen'in şirketteki hile taktiği ByLock'ta

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve örgütün sözde "Türkiye eğitim imamı" Mehmet Mezher Gülen'in, örgüte ait bir şirketin finansmanındaki hileyi örtmek için kurguladığı senaryo, ByLock mesaj içeriklerine yansıdı.

FETÖ'den yargılanan Mehmet Mezher Gülen'e 26 Nisan'da, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 21 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca aynı davada yargılanan Ersin Topuz'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl, Mehmet Daşönü de 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davanın gerekçeli kararında, Mehmet Mezher Gülen'in ByLock mesajları yer aldı.

ByLock'tan 11 bin 191 mail, 7 bin 407 mesaj

Gülen'in, ByLock'ta "52347" nolu ID'yi kullandığı, kullanıcı adının "mehmet45", şifresinin "mhmt45" olduğu, 11 bin 191 mail, 7 bin 407 mesaj attığı ve 620 çağrı yaptığına vurgu yapılan kararda, ısrarla bu gizli programı kullanmadığını söyleyen sanığın, savunmasını destekleyen bir argüman sunmadığı vurgulandı.

Yeğen Gülen'in 8 Şubat 2016'da ID numarası 53124, kullanıcı adı "av.muhittin" olan örgüt mensubuna atılan mesajda, FETÖ ile bağlantılı şirketteki usulsüzlükleri örtbas etmek için nasıl bir planın kurulması gerektiğine ilişkin diyaloglar dikkati çekti.

2 milyonluk sermaye 100 milyonluk okul

Şirketin bünyesindeki okulun yapımıyla ilgili resmi olarak açığa çıkan sorunu çözmek için illegal yöntemleri öneren örgüt mensubuna fikirleriyle destek olan Gülen'in, FETÖ üyesiyle kurduğu senaryonun inandırıcı olması için neler yapılması gerektiği konusunda telkinlerin yer aldığı mesajda şu diyaloglar yer aldı:

mehmet45: Kar dağıtılması riskli mi yani

av.muhittin: Abi risk anlamında değil, bizim resmi 2 milyon sermayemiz var ama 100 milyonluk okulumuz var biliyorsunuz. Bu durumda bu okul ya bağışlarla ya da okulun elde ettiği karla yapıldı.

mehmet45: Bağış diyemiyoruz şirket diye... O zaman "kardan yaptık" diyeceğiz.

av.muhittin: "Bağışlarla yapıldı" dersek iş kötü, açıklayamıyoruz ama "elde edilen karla yapıldı" diyebiliyoruz.

mehmet45: Evet

av.muhittin: Abi o gün konuşmuştuk bu meseleyi. Mustafa beye özellikle sordum, "Faturası var mı, okulları nasıl inşa ettik" diye.

mehmet45: Faturalıdır da...

av.muhittin: O da "okulun gelirlerinden yani kar ve ortaklarından alınan borçlarla yapıldı gösteriliyor" dedi. Farklı bir durum var mı bilmiyorum.

mehmet45: 2 bin liralık sermayeyle 100 binlik yatırım pek inandırıcı olur mu?

av.muhittin: Şirket yıllarca kar dağıtmamış hep yatırım yapmış.

mehmet45: Başka yol yok böyle diyeceğiz.

av.muhittin: Ortaklar sermayeyi kar için koymuyor. 34 sene "eğitime katkı olsun" diye parasını hisseye yatırıyor. Elde edilen kar, ortaklara dağıtılmıyor. Eğitim, burs ve binaya harcanıyor. Sonra da parasını çekip yani hissesini satıp gidiyor. Başka çözüm aklıma gelmedi. Ayağı yere basan ve belgesi olan bir açıklama diye düşünüyorum. Ama herkes ezberlemiş gibi anlatmamalı, inanarak şeref duyarak anlatmalı.

mehmet45: Kar dağıtımı yaptığımız yerler de var.

av.muhittin: Düşünün, burada hayırsever parasını heba etmiyor. Şirketten hisse alıyor. Şirkete katkıda bulunuyor, sonra parasına ihtiyacı olursa hissesini satıyor gibi. Abi olsun kar dağıtalım, sorun yok.

mehmet45: Tamam, böylece yazıyorum.

av.muhittin: Artanı dağıtalım. Yatırım, burs ve indirim haricinde kar varsa dağıtılır. Herkes bilançosunu, yatırımlarını önüne koysun, baksın ne kadar uyuyorsa senaryosunu hazırlasın.

Kaynak: AA