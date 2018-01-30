Yedikulesporlu genç futbolcunun bıçaklanarak öldürdüğü an

Fatih Yedikule İmrahor İlyas Bey Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada Ayhan A. (38) isimli bir şahsın Moldovalı E.D’yi darp ettiğini gören Yedikulespor’da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol, ve arkadaşları koşarak şahsı engellemek istedi. Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol kanlar içinde yere yığılırken arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından çevredeki taksiye bindirilerek hastaneye kaldırılan Yunus Emre İzol yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Markete sığındı, vatandaş darp etmeye çalıştı

Olayda yaralanan Akın ve Taşkın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Ayhan A. ise çevrede bulunan bir markete sığındı. Olayın sakinleşmesi üzerine marketten çıkan Ayhan A.’ya vatandaşlar saldırarak darp etmeye çalıştı.

Tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı

İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan şahıs ise tedavi için çevredeki en yakın hastaneye gitti. Durumdan şüphelenen hastane polisinin bilgisi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı burada gözaltına aldı. Saldırgan Ayhan A.'nın (38) “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Hastanede gözaltına alınan şahıs polmis merkezine götürüldü.

“Telefonumu çaldın” diyerek kadını darp etmeye başladı

Alkollü olduğu belirlenen şahsın yapılan sorgusunda, cadde üzerindeki taksi durağının yanında beklediği esnada yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D’ye telefonunu çaldığını söylediği ve sonrasında aralarında tartışma çıktığını belirledi. E.D’nin ise bu suçlamayı kabul etmeyerek taksiye binmeye çalıştığı öğrenildi. O esnada kadının yanına gelen İzol ve arkadaşlarının, “Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dediği belirlendi

“Yunus Emre yolda giderken son nefesini verimişti”

Olayda bıçaklanan Abdülhamit Akın, “Olay sırasında iş yerinde oturuyordum, bağrışma sesleri geliyordu. Dışarıya çıkıp baktığım zaman taksinin içerisinde bir bayanın saçından tutup sürüklemeye çalıştıklarını gördüm. Bir bay, bir bayan telefonumu ver diye bağırıyordu. Daha sonra müdahale ettik, kadının saçlarının adamın parmaklarının arasından almaya çalıştım. Beni vuran şahsı tutan esnaflar vardı. Daha sonra kadının kaçtığını görünce, bıçağı çekip küfretmeye başladı.

Yanıma yaklaşıyordu, sakin ol dedim, yanıma gelir gelmez beni bıçakladı, boğuşmaya başladım. O arada insanlar kurtarmaya çalıştı, Yunus Emre İzol’un bıçaklandığını gördüm, ardından taksiye bindirerek onunla beraber Samatya SSK hastanesine gittik. Hastanede Yunus Emre İzol’ü kaybettik. Beni bıçaklayan şahıs benim telefonum çalındı diye bağırıyordu. Bu kadını sevgilisiyle beraber taksiyle kovalıyorlarmış. Uğur Taşkın arkadaşımızda bizden sonra sopayla saldırmış, o da bıçaklanmış. Yunus Emre Yolda giderken son nefesini vermişti” dedi.

Genç Futbolcunun öldüğü anlar kamerada

Yedikulespor’un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve 2 arkadaşının da bıçakla yaralandığı o anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, şahsın genç futbolcuyu bıçakladığı ve markete sığındığı ardından da dışarıya çıktığı zaman da vatandaşlar tarafından darp edilmeye çalışıldığı görülüyor.

İHA