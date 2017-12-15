Yazın yanan ormanlar baharda yeşillenecek

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta geçen yaz çıkan yüzden fazla orman yangınında, 2 bin 500 hektarlık alan zarar gördü. Ege Bölgesi'ni eski yeşil görüntüsüne kavuşturmak için 3 aydır devam eden temizlik ve diğer rutin işlemlerin ardından fidan dikim çalışmalarına başlandı.

Ağaçlar "amenajman" düzenlemesiyle kesildi

Kararmış ormanlık alanda ilk olarak "amenajman" adı verilen düzenleme yapıldı. Bu işlemde kesilmesi gereken ağaçlar, doğal denge göz önüne alınarak planlandı.

Kadastro ekipleri de saha ölçümleriyle ağaçlandırma planlamalarına destek verdi. Orman işçileri ve dozerler örtü temizliği yaparak alanları fidanlar için hazırladı.

Beklenen yağmur ve dikim sezonunun başlamasıyla toprak fidanlarla buluşmaya başladı.

4 milyon fidan dikilecek

Bölgedeki en büyük yangınlar Temmuz'da İzmir'in Menderes ve Bayındır ilçelerinde yaşanmıştı. Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da çıkan ve 4 günde kontrol altına alınabilen yangında 980 hektar alan zarar görmüştü.

Bayındır ilçesinde de 25 Temmuz'da meydana gelen ve 806 hektar alanda etkili olan yangının izleri fidanlarla silinecek. Bu iki bölgeye birer buçuk milyon olmak üzere 3 milyon fidan dikilecek.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3 Temmuz'da çıkan orman yangınında ise 408 hektar alan zarar görmüştü. Denizli'de yangın sezonu boyunca çıkan diğer 44 yangında da 27 hektar yanmıştı. Kentte kararan toplam 435 hektar alan, dikilecek 604 bin fidanla yeşerecek.

Uşak, Manisa ve Aydın'daki yangınlarda zarar gören 55 hektarlık alandaki çalışmalarla dikilecek fidan sayısı 4 milyonu bulacak. Fidan dikiminin yanı sıra tohum serpme yoluyla da ağaçlandırma yapılacak.

Alevlere dayanıklı "yangın durdurma zonları"

Alanlarda yangına dirençli bölümler de düşünüldü. Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarlarına 25-30 metre derinliğinde yangına dayanıklı ağaç türleri dikilerek "yangın durdurma zonu" oluşturulacak.

Zarar gören ormanlara, alanın doğal yapısında bulunan ağaç türleri dikilecek.

Ağaçlandırma çalışmalarında olası yangınlar da göz önünde bulundurularak planlama yapıldı.

Fidan dikimi 2018 Mart ayına kadar tamamlanacak.

Kaynak: AA