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Buradasınız : » » Yazar Erikli'nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yazar Erikli'nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'nin, Beyoğlu'nda silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Yazar Eriklinin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcılık, soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede, Erikli'nin öldürülmesinin ardından tutuklanan şüpheli Sinem Koç hakkında, Türk Ceza Kanununun (TCK) "tasarlayarak kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 82/1-a maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Savcılık ayrıca şüphelinin, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yazdığı "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabıyla tanınan Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak'taki Saadet Apartmanı'nda bulunan ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından yapılan çalışmada Küçükçekmece'de gözaltına alınan şüpheli Sinem Koç, (31) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. AA

Etiketler: Beki İkala Erikli, Melekler ile Yaşamak kitabı, istanbul Cumhuriyet başsavcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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