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Yaza yaklaşırken kış geri geldi

Nisan ayıyla birlikte yurdun büyük bölümünde bahar mevsimine girilirken, Hakkari'nin bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

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Yaza yaklaşırken kış geri geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu yüksek kesimlerde üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu 3 bin 400 rakımlı İki Yaka Üs Bölgesi yolunu açmaya çalışıyor.

Zorlu doğa koşullarında bir haftadır çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kar, Hakkari
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