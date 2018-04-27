Yaylalar teröristlerden arındırılıyor

Ülke genelinde tarım, hayvancılık ve turizm amacıyla kullanılan 8 bin 894 yayla bulunuyor. Söz konusu yaylaların 3 bin 450'si, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 26 ilde yer alıyor.

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarının terör faaliyetlerinde bulunduğu yaylalar, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonlarıyla tek tek temizleniyor.

Yaylalar, teröristlerden arındırılarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

324'ü temizlendi

Bu kapsamda güvenlik gerekçesiyle geçen yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 3 bin 450 yayladan 510'u kullanıma kapatıldı.

Söz konusu yaylalardan 324'ü, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla teröristlerden temizlenerek vatandaşların kullanımına açıldı. Böylece, kullanımdaki yaylaların sayısı 3 bin 264'e ulaştı.

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Osmaniye, kullanıma kapalı yaylaların olmadığı iller arasında yer aldı.

Güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan yaylaların teröristlerden temizlenerek kullanıma açılmasıyla tarım ve hayvancılık sektörlerindeki üretimin artması bekleniyor.

Kaynak: AA