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Yayla yasağı bu yıl kaldırılıyor

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yayla yasağının bu yıl kaldırılacağını müjdeledi.

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Yayla yasağı bu yıl kaldırılıyor

Diyarbakır'da konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bakanlık olarak Diyarbakırlı hemşehrilerimin her alanda önünü açmak benim en önemli görevlerimin başından geliyor. İnşallah hep birlikte bu konuda çözüm yollarını arayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari il başkanlığı kongresinde yayla yasağının kaldırılacağını müjdelemesine ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Fakıbaba, "İnşallah bu yıl meralar açılacak. Meraların açılması demek hayvan sayısının artması demek" diye konuştu.

"Millet olarak inanıyoruz ki bu zorlukların üstesinden geleceğiz"

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda terörün üstesinden mutlaka gelineceğini de vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:

"İnşallah biz her zaman takım halinde terörün üstesinden geleceğiz. Afrin'de dün iki şehidimiz vardı, Allah rahmet eylesin. Millet olarak inanıyoruz ki bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Binlerce kilometre uzaklıktan gelip topraklarımıza göz diken insanların, o paçavralarını alacağız ve Allah'ın izniyle yerlere gömeceğiz, başlarına çarpacağız. Bu konuda çok kararlıyız ve başarılı olacağımıza Mehmetçik'in mutlaka ve mutlaka çok başarılı olacağına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda
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