Yavru leylek ayağına takılan poşetten kurtarıldı

Aydın Koçarlı'da, elektrik direğinin üzerindeki yuvada bulunan leylek yavrusunun ayağına poşet takıldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve AYDEM ekiplerine bildirdi.

Direğe tırmanan ekipler yavru leyleğin ayağındaki poşeti çıkardı ve yuvadaki yabancı maddeleri de temizledi. Ekiplerin inmesinin ardından yiyecek getiren anne leylek yavrularını besledi.

Leylek yavrusunun ayağında bir kaç günden beri poşet olduğunu gördüklerini belirten Mustafa Özen, "Evimize çok yakın olduğu için leylekleri izliyorduk. 3-4 gündür yavrunun ayağa kalkamadığını ve ayağında poşet olduğunu gördük. Durumu itfaiye ve AYDEM yetkililerine bildirdik. Leylek yavrusu yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından özgürlüğüne kavuştu." dedi.

Kaynak: AA