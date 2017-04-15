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Yavru kedinin yardımına itfaiye koştu

Tekirdağ'da yangında mahsur kalıp dumandan etkilenen baygın haldeki kedi yavrusunu itfaiye kurtardı.

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Yavru kedinin yardımına itfaiye koştu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi Tonguçlar Meydanı'ndaki dört katlı boş bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de apartmanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri alevlerin arasında mahsur kaldığı belirlenen bir kedi yavrusunu kurtardı ve dışarıya çıkardı. Yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen ve baygın haldeki kediye yaklaşık 20 dakika oksijen tüpüyle müdahale ederek hayata döndürdü.

Kedi yavrusu buradaki ilk müdahalenin ardından tedavisi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Etiketler: Tekirdağ, yavru kedi, yangın, itfaiye
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