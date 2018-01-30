Yatırım ortamını iyileştirecek reform paketi geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklıyor. Akdağ, 93 maddeden oluşan reform paketinin TBMM'ye sevk edileceğini söyledi.

"Türkiye'yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceğiz" diyen Recep Akdağ, "Bu paketle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan yatırımcılarımıza 'İyi ki varsınız' diyoruz. Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TRT Haber