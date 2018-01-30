  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.787
    EURO 4.684
  • BIST 120500.8
    ALTIN 162.543
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yatırım ortamını iyileştirecek reform paketi geliyor

Yatırım ortamını iyileştirecek reform paketi geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü'nde açıklıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yatırım ortamını iyileştirecek reform paketi geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla hazırlanan reform paketini Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklıyor. Akdağ, 93 maddeden oluşan reform paketinin TBMM'ye sevk edileceğini söyledi.

"Türkiye'yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceğiz" diyen Recep Akdağ, "Bu paketle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan yatırımcılarımıza 'İyi ki varsınız' diyoruz. Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıtılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yatırım, tbmm, reform paketi, ekonomi, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER