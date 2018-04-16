"Yatalak olmasaydım eşimin silahını alır seve seve korucu olurdum"

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 Nisan'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 38 yaşındaki güvenlik korucusu Malik Yıldız'dan geriye felçli bir eş ve 2 çocuk kaldı.

Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu vücudunun bir kısmı felçli olan şehidin eşi Müddet Yıldız, hastalığında da kendisine büyük destek veren Malik Yıldız'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Müddet Yıldız, eşinin güvenlik korucusu olmadan önce inşaatlarda çalıştığını, daha sonra güvenlik korucusu olduğunu ve 2 yıldır bu görevi yürüttüğünü anlattı.

Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu hastalandığını belirten Yıldız, 20 günü yoğun bakım olmak üzere 2 ay hastanede tedavi gördüğünü, eşinin evde olduğu zamanlarda kendisine her konuda yardımcı olduğunu ifade etti.

"Eşim seve seve bu işe girdi, kimseden de korkmuyordu. Göreve gittiklerinde ben hastalığımdan dolayı korkuyordum ama bana 'korkma ben seve seve görevime gidiyorum seve seve de şehit olmayı istiyorum. Ben o zalimlere boyun eğmiyorum, çok şükür başımız dik. O çakallardan mı korkacağım.' diyordu. Bana da çocuklarıma da yardımcı oluyordu ama görevi olduğu zaman hepimiz ateşte de olsak görevine gidiyordu."

"Onlar var olana kadar biz onların peşinde olacağız"

Yıldız, eşinin kanının yerde kalmadığını, onunla gurur duyduğunu, teröristlerin varlığının asla gözünü korkutmadığını anlattı.

"Zalimler aldı onu benden. Allah onları kahretsin, kökünü kazısın. Onlar var olana kadar biz onların peşinde olacağız. Onlardan korkmuyorum, şimdi bana kurşun sıksalar da dik dururum. O çakallardan asla korkmam. Bıraktığı bu bayrak en büyük armağan, en büyük hediyedir bizim için. Çok şükür ki şehit ailesiyiz. Başımız dik. Eğer ben bu şekilde yatalak olmasaydım, eşimin silahını alırdım seve seve korucu olurdum, vatanım ve Türkiyem için mücadele ederdim. Yeter ki bayrağımız yerde kalmasın, canımız da kurban olsun."

"Allah bu devleti ve Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin"

Şehidin annesi Raziye Yıldız da 4 oğlundan 3'ünün güvenlik korucusu olduğunu belirterek, "Oğlum sakin biriydi, kimseye zararı yoktu. İki kardeşim ve amcamın çocukları korucudur, ben de korucu olacağım diyordu. Hepimiz razı olduk ailemizin hepsi korucudur. Hepimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Hamdolsun ki doğru yolda gidiyor çocuklarımız. Şehitlerin yolunda gidiyorlar, bizim de başımız dik çok şükür. Allah bu devleti ve Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Oğlumun intikamını aldılar, bu bize yeter" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 Nisan'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 4 güvenlik korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil vatandaş yaralanmıştı.

Kaynak: AA