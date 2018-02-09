  • 09 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Kayseri'de bir eve baskın yapan polis, yatak odasında gizli bir geçit buldu. Geçitten depoya ulaşan ekipler, 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.

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Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuzey Irak'tan yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı ve A.Y. isimli şahsı takibe aldı. İki ay süren takip sonucunda kaçak sigaraları A.Y.'nin Osmanlı Mahallesi'ndeki evine indirdiği belirlendi ve eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda A.Y.'nin yatak odasında bazanın altında gizli bir geçit olduğu belirlendi. Başka giriş ve çıkışı olmayan gizli geçitten giren ekipler, ulaştıkları depoda 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında işlem başlatıldı. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: polis, kayseri, kaçak sigara
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