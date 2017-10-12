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Yatak odası camından uyuşturucu satışı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin yatak odası camından uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

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Yatak odası camından uyuşturucu satışı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin yatak odası camından uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çamlıbel Mahalllesi'nde, iki şüphelinin tek katlı evin yatak odası camından uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, koçbaşıyla kapıyıyı kırarak eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramalarda 50 paket esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 105 lira ve bir tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri, Yunus Y. (18) ve Onur Z'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

Etiketler: Adana, uyuşturucu operasyonu, yüreğir
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