Yaşlı ve Hastalar için "Manevi Evlat" butonu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bakıma muhtaç hasta ve yaşlıların barındığı 320 eve, elektronik sistem kurdu. Bu sistemle yaşlı yada bakıma muhtaç hastalar önce bir butona basıyorlar ve karşılarında güler yüzlü bir muhatap buluyorlar.

Uygulamanın adı da çok anlamlı, "Manevi Evlat". Sistem evdeki muhtemel gaz, duman veya su kaçağını anında bağlı olduğu Akıllı Yaşlı Bakım Merkezi'ne bildiriyor. Daha da önemlisi bir butonla, yaşlı ve hastaların imdadına anında yetişiliyor.

Belirtilen ihtiyaca göre ekipler, yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor. Tamirattan ev temizliğine, sıcak yemekten kişisel bakıma, her türlü ihtiyaca cevap verilmeye çalışılıyor.

Bu projeyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödül verildi.

Kaynak: TRT Haber

