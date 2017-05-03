Yaşlı ve engellilerin yüzü desteklerle güldü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yaşlı ve engelli vatandaşlar ile engelli yakınlarına sağlanan desteklere yönelik vatandaşların sıkıntılarına çare olmaya çalışan bir sosyal devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu yardımları milletin her ferdine, ayrım yapmaksızın sağladıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlılarımız için de düzenli yardım ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yardımlarda herhangi bir maliyet hesabı yapmamız söz konusu değil. İhtiyacı olan herkese, her aileye yardım elimizi uzatıyoruz. Engelli ve yaşlılarımızın, insan onuruna yakışır bir biçimde, hayattan kopmadan ve mümkün olduğunca aileleriyle birlikte yaşamaları için çalışıyoruz. Yaptığımız bu yardımlar, ülkemizin güçlü ekonomisinin ve siyasi istikrarın sonuçları. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu destekler artarak devam edecek."

558 bin 97 yaşlıya aylık maaş

Bakanlığın verilerine göre, 2017'nin ilk üç ayında 65 yaşını aşmış, sosyal güvencesi bulunmayan 558 bin 97 yaşlıya toplamda 425 milyon liralık destek sağlandı.

Aynı dönemde yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan, maddi durumu yetersiz 18 yaşından küçük engelliler için yakınlarına sağlanan aylık yardımların toplam miktarı 88 milyon 73 bin lira oldu. Bu destekten 73 bin 868 engelli yakını faydalandı.

Engelliler için 752 milyon liralık destek

Yüzde 40 ve üstü engelli raporu olan, sosyal güvencesi bulunmayan maddi durumu yetersiz kişiler için 3 ayda bir bin 59 lira ile bin 589 lira arasında ödenen engelli aylıklarından yararlanan vatandaşların sayısı da 539 bin 506 oldu.

Söz konusu destek için üç aylık süreçte toplamda 752 milyon 64 bin liralık destek sağlandı.

485 bin 239 engelli vatandaşa "evde bakım" desteği

Öte yandan bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için sağlanan desteklerden de üç aylık dönemde 485 bin 239 kişi yararlandı.

Yüzde 50 ve üzerinde ağır engelli raporu bulunan maddi durumu yetersiz kişilerin evde bakımına destek olmak amacıyla hali hazırda aylık 960 lira olarak ödenen bu yardımlar için üç aylık sürede toplamda bir milyon 354 bin lira kaynak ayrıldı.

Bakanlıkça engelli ve yaşlı vatandaşlar için sağlanan yardımların toplam miktarı 1,2 milyar lira oldu. AA