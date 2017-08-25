Yaşlı ve engellilere 'erken ödeme' müjdesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yaşlı ve engelli vatandaşların aylıkları ile evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Kaya, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı ve tatil için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlara yeni bir müjdeyi duyurmak istediğini belirtti.

Kaya, paylaşımında erken ödemelerle ilgili şunları kaydetti:

"Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım yardımı ödemelerini yararlanıcılarımıza Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştireceğiz. 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlarımız ile yoksul engelli kişilere 5-9 Eylül'de öngörülen ödemeleri, 28-29 Ağustos'ta yapacağız. Ayrıca, evde bakım yardımı ödemelerini de bayram öncesinde vatandaşlarımızın hesaplarına aktarmış olacağız. Yapacağımız erken ödemelerden faydalanacak 1 milyon 215 bin vatandaşımıza ve ailelerine hayırlı, bereketli olsun."

586 bin yaşlı, 629 bin engelli erken ödeme alacak

AA muhabirinin Bakanlık'tan edindiği bilgilere göre, vatandaşlar, halihazırda 5-6 Eylül'de yapılacak ödemeleri 28 Ağustos, 7, 8 ve 9 Eylül'deki ödemeleri ise 29 Ağustos'tan itibaren alabilecek.

Kurban Bayramı öncesi yapılacak erken ödemelerden yararlanacak 1 milyon 215 bin vatandaşın 586 binini yaşlılar, 629 binini de engelliler oluşturuyor.

Evde bakım yardımı alan 498 bin kişi de erken ödeme alacak

2828 sayılı kanun kapsamında ağır engelli ve bakıma ihtiyacı olan yoksul engellilerin evde bakımına destek için aylık bin 27 lira sosyal yardım ödemesi gerçekleştiren Bakanlık, bu ödemeleri de Kurban Bayramı öncesinde yapacak.

Bu kapsamda 498 bin vatandaşa 512 milyon lira tutarında ödemenin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İsteyene ödemelerini konutta alma imkanı

Aylıkları yatırılan kişilere SMS ile bildirim gönderilirken, Bakanlık görevlilerince vatandaşların talep etmesi durumunda konutlarında ödeme de yapabilecek.

Bakanlığın verilerine göre, konutta ödeme imkanından hali hazırda 50 bin vatandaş yararlanıyor.

Yaşlı ve engellilere 2016'da 4,7 milyar liralık ödeme yapıldı

Bakanlığın verilerine göre, 2016'da aynı aylıklardan faydalanan 620 bin yaşlı ve 714 bin engelliye yaklaşık 4,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

2002'de hem yaşlı hem de engelliler için 24 lira olan aylık ödeme tutarları yaklaşık 24 kat arttı. Bakanlık hali hazırda yaşlılar için aylık 251,49 lira, yüzde 40-69 arası engelli olan vatandaşlara aylık 377,66 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli olan vatandaşlara ise aylık 566,49 lira destek ödemesi yapıyor. 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere ise aylık 377,66 lira ödeme yapıyor.

65 bin engelli yakını GSS kapsamında

Öte yandan 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alan yaklaşık 1,2 milyon kişi ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile 18 yaş altı engelli yakını aylığından faydalanan yaklaşık 65 bin engelli yakını, Genel Sağlık Sigortalısı (GSS) sayılıyor.

Bu vatandaşların GSS primleri de Bakanlıkça karşılanıyor.