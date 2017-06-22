Yaşlı kadın "para bozma" bahanesiyle dolandırıldı

Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, borcunu almak için geldiğini ileri süren bir kişi tarafından, "para bozma" bahanesiyle 500 lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Hoştepe Sokak'ta yaşayan 80 yaşındaki Ünal Kasap'ın evine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, "Oğlunun arkadaşıyım, bana 130 lira borcu var." diyerek, Kasap'tan borçlarını ödemesini istedi.

Oğlunun borcunu kendisine getirilen fitre parasından ödemek isteyen Kasap, şüpheliye 100 lira verdi. Kasap'ın elindeki paraları gören şüpheli, daha sonra yaşlı kadından para bozmasını istedi.

Para bozmayı kabul eden Kasap'a iki adet sahte 200 lira bozduran şüpheli, yaşlı kadından toplam 500 lira alarak kayıplara karıştı.

"Dolandırdı, kandırdı beni"

Ünal Kasap, yaptığı açıklamada, kapıya gelen kişinin kendisini "oğlunun arkadaşıyım" diye tanıttığını söyledi.

Oğlunun borcunu ödemek için parayı alıp şüphelinin yanına geldiğini anlatan Kasap, "Kendisi, 'Bana bozuk paran var mı, şu paraları bozuver teyze?' dedi. Bana iki tane bütün 200 lira verdi. Ben de ona bozuk olarak 400 lira verdim. Sonra 100 lira daha istedi. Onu da verdim. Sonra gitti, gelmez oldu. Dolandırdı, kandırdı beni." dedi.

Kasap, kendisine getirilen fitre parasını kaptırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Torunumun yaş günüydü. 'Yaş gününde bir şey alır' diyerek, 200 lirayı mendile sardım, cebime koydum. Sonra, 'Gidip bakayım şu paraya.' dedim. O zaman paranın sahte olduğunu anladım. Hemen oğlumu aradım. Ona durumu anlattım. Oğlum bana, 'Anne kimseye borcum yok. Sana yalan söylemişler.' dedi. Oğlum hemen polisleri aramış. Polisler geldi, paraları gösterdim. Olanları onlara anlattım. Polisler parayı görür görmez, 'Sahte bunlar.' dedi. Kandırdılar beni."

"Onları Allah'a havale ettim"

Bu yaşına kadar başına böyle bir şeyin gelmediğini söyleyen Kasap, "Beni dolandıranlar Allah'ından bulsun. Onları polis araştırıyor zaten. Bulurlarsa bulurlar. Bulamazlarsa onları Allah'a havale ettim. Benim maaşım yok. O benim fitre paramdı. Bana fitre getirmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Ünal Kasap'ın oğlu Halil Kasap (45) da annesinin kendisini aramasının ardından olayı öğrendiğini belirtti.

Bu zamana kadar mahallelerinde böyle bir olayın yaşanmadığını dile getiren Kasap, "Parasında değiliz. Ona zarar da gelebilirdi. Bunu yapan bulunsun. Başka kişilerin canı yanmasın." diye konuştu.