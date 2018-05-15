Yaşlı insanları arayıp "Yeğeninim, paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdılar

İstanbul’da Ağustos 2017 tarihinden Ocak 2018’e kadar bir çetenin yaşlı insanları telefonla arayarak dolandırdığı ihbarları gelmesi üzerine polis harekete geçti. Çete üyelerinin eski telefon rehberlerinden bularak aradığı 58 yaşlı insanı dolandırması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların Kadıköy ve Üsküdar’da yaşandığını tespit etti.

"Ben senin yeğeninim" diyerek kandırdılar

Günde yaklaşık 200-300 kişi arayan ve bu şekilde yalnız yaşayan yaşlı insanları belirleyen çetenin, “Ben senin yeğeninim, başım belada, para lazım” diyerek bu insanları kandırdığı ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık anları kameralara da yansıdı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda çete üyelerinin İstanbul ve Karabük’te olduğu tespit edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 9 şüpheli yakalandı.

Şubeye götürülen şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Operasyonda 4 bin dolar, 1 tabanca, 5 telefon rehberi, 40 hat ve 30 telefon ele geçirildi.

Kaynak: İHA