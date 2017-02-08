Yaşlı çift soba gazı kurbanı oldu

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Kale Sokak'daki müstakil evde yaşayan İsmail (75) ile Ayşe Sayar (72) çiftinin sabah ekmek almaya gelmediğini fark eden fırıncı, çırağını yaşlı çiftin evine gönderdi.

Kapı açılmayınca eve giren çırak, yaşlı çifti yataklarında hareketsiz bulunca durumu sağlık görevlileri ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sayar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı çiftin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.