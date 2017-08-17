Yaşlı adamı evlendirme vaadiyle dolandırdılar

Bursa'da bir kişi, yaşlı adamı evlendirme vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde M.F.A (74), eşinin vefat etmesinin ardından evlenmek için komşularından yardım istedi.

Olayı duyan Mehmet Ali Ö. (44), yaşlı adamın Yıldırım ilçesindeki iş yerine gitti. Mehmet Ali Ö, M.F.A'ya, kendisini Azerbeycan'da ikamet eden ve dul olan kayınvalidesiyle evlendirebileceğini söyledi. Yaşlı adam teklifi kabul ederken, Mehmet Ali Ö, "kayınvalidesini Türkiye'ye getireceği" gerekçesiyle zaman zaman M.F.A'dan farklı miktarlarda para istedi.Mehmet Ali Ö'nün bu şekilde M.F.A'dan aldığı para 22 bin lirayı buldu.

M.F.A, son alarak Mehmet Ali Ö'nün kendisinden aldığı kredi kartıyla fazla harcama yaptığını fark edince dolandırıldığını anladı ve durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.F.A. ile iş birliği yaparak ondan zanlıyı iş yerine davet etmesini istedi. Yaşlı adamın daveti üzerine Yıldırım ilçesindeki iş yerine gelen Mehmet Ali Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşlı adamı kayınvalidesiyle evlendireceği bahanesiyle dolandıran zanlının hiç evlenmediği öğrenildi. Şüphelinin daha önce de telefon dolandırıcılığı suçundan tutuklandığı, kısa süre önce tahliye olduğu belirtildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.