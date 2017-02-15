Yasin Börü davası ertelendi

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Ayn El Arap olarak bilinen Kobani'deki gelişmeleri bahane ederek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 21'i tutuklu 41 sanık yargılanıyor.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

15 sanık hakkında ise suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi.

Savcı, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyalarının ayrılarak devam etmesini de talep etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı, sanık avukatları savunma yapmak için ek süre istedi.

Davacı avukatlarından da 15 sanıkla ilgili beraat istemine karşı beyanda bulunmak üzere ek süre talebi geldi.

Mahkeme heyeti davayı 22 Mart'a erteledi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 21'i tutuklu 41 sanık yargılanıyor.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

15 sanık hakkında ise suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi.

Savcı, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyalarının ayrılarak devam etmesini de talep etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı, sanık avukatları savunma yapmak için ek süre istedi.

Davacı avukatlarından da 15 sanıkla ilgili beraat istemine karşı beyanda bulunmak üzere ek süre talebi geldi.

Mahkeme heyeti davayı 22 Mart'a erteledi.Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 21'i tutuklu 41 sanık yargılanıyor.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

15 sanık hakkında ise suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi.

Savcı, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyalarının ayrılarak devam etmesini de talep etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı, sanık avukatları savunma yapmak için ek süre istedi.

Davacı avukatlarından da 15 sanıkla ilgili beraat istemine karşı beyanda bulunmak üzere ek süre talebi geldi.

Mahkeme heyeti davayı 22 Mart'a erteledi.