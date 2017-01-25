Yasin Börü davası 15 Şubat'a ertelendi

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te, Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, eksiklerin giderilmesi halinde dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine nakledilen davanın duruşmasına, tutuklu 21 sanık, şikayetçiler ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz 3 sanık için Diyarbakır'daki mahkemeden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, müdahil Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Duruşma öncesi Mahkeme Başkanı Hüsamettin Okçu, 3 sanık hakkında yakalama kararının devam ettiğini belirtti.

Okçu, gizli tanık "Zümrüt"ün alınan ifadesinde, olayla ilgili fotoğraflarda sanıklardan Yılmaz Uğurlu hariç diğer sanıkları teşhis edemediğini bildirdiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Müdahil avukatlar ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini isteyerek, eksikliklerin tamamlanması konusunda kararın mahkemenin takdirinde olduğunu bildirdi.

Tutuklu sanıklardan Ali Güler, suçsuz olduğunu savundu. Ailesinin mağdur olduğunu iddia eden Güler, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, kaçma şüphesi gibi gerekçelerle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, 3 sanığın da yakalanmalarının beklenmesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Beyanların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar ve suça sürüklenen çocukların tutukluluklarının devamına, yakalanamayan 3 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumundan gönderilen DNA raporunun, Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilerek raporlandırılmasını kararlaştıran mahkeme, yargılamanın gecikmemesi için raporun mahkeme personelince götürülmesine hükmetti.

Ara kararların yerine getirilmesi durumunda, duruşma günü beklenmeksizin dosyanın mütalaa beyanında bulunulması için cumhuriyet savcısına tebliğine karar veren mahkeme, savcının mütalaasını yazılı sunması halinde tarafların duruşmadan önce haberdar edilmesini karar altına aldı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 15 Şubat'a ertelendi.