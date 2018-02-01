Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bin 186 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bin 128, Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyen 3 kişi yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 7 kişi gözaltına alınırken bu müdahale sonucunda 3 bin 850 paket sigara, 5 çuval giyim malzemesi ve 20 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'dan Türkiye'ye girmek isteyen 10, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 35 kişi yakalandı.

Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı yollardan gitme teşebbüsünde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri ayrıca İran sınırında 140 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kaynak: AA