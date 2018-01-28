Yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 48 göçmen gözaltına alındı

Erzurum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolunun Karakaya Köyü mevkisindeki akaryakıt istasyonu kenarında kalabalık bir grubun beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce yapılan kontrolde Afganistan ve Pakistan uyruklu biri kadın, biri bebek 48 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular Üzümlü Belediyesince tahsis edilen otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

İşlemlerin ardından Üzümlü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, kent merkezindeki spor salonuna götürüldü.

Şoför akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçmış

Afganistan uyruklu Semih Hakimi, gece saatlerinde Üzümlü'ye geldiklerini, otobüs şoförünün kendilerini akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçtığını anlattı.

Erzincan'a Ağrı'dan geldiklerini aktaran Hakimi, "Şoför acele şekilde bizi otobüsten indirip 'Terminale gidin, saat 6.00'da sizi otobüs alacak. O saate kadar otogarda olmanız lazım' dedi. Ancak akaryakıt istasyonunda inince nereye gideceğimizi bilemedik ve jandarma bizi yakaladı. Jandarma bize çok güzel davrandı, ekmek verdi, yerimiz sıcaktı, her şey güzeldi. Allah razı olsun, sağ olsunlar bize çok ağabeylik yaptılar" dedi.

Ekipler sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA