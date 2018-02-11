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Buradasınız : » » Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale: 2 bin 494 yakalandı

Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale: 2 bin 494 yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 bin 494 kişi yakalandı.

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Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale: 2 bin 494 yakalandı

Yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 bin 299, Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyen 7 kişi yakalanırken, bu müdahale sonucunda 10 şarjör, 35 elektronik malzeme, 59 bin 130 muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 26 kişi, İran'dan Türkiye'ye girmek isteyen 4 kişi yakalandı. Bu kişilere ait 31 muhtelif yaşam malzemesine el koyuldu.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmek isteyen 15, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 143 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: sınır, kaçak, güvenlik
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