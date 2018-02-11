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Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale: 2 bin 494 yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 bin 494 kişi yakalandı.

11 Şubat 2018 Pazar 17:35



