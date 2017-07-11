Yasa dışı dinleme yapan müdürlerde 'Boylock' bulundu

Antalya'da 130 kişiyi yasa dışı dinledikleri gerekçesiyle haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeniden iddianame hazırlanan 18 sanıktan 13'ünün örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yasa dışı dinleme yaptıkları gerekçesiyle yargılanan, aralarında emniyet müdürü, komiser ve amirlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 18 sanığın dosyasının Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya ile birleştirilmesine karar verildi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Savcısı Serkan Beyoğlu tarafından hazırlanan 70 sayfalık iddianame, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ/PDY'nin kuruluşu, genel yapısı ve karıştığı suçların özetlendiği iddianamede, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Suç uydurmak", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından dava açıldığı kaydedildi.

İddianamede, yasa dışı dinleme yaptıkları öne sürülen eski emniyet mensubu sanıklardan Yavuz Bölek, Gökhan Tayuk, Bülent Elaldı, Şenol Oral, Asım Demirel, İsa Yıldırım, Rüştü Çetinkasap, Süleyman Çark, Adem Tiyekli, Erol Çomak, Abdullah Sungur, Mehmet Kara ve Ali Koçak'ın FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kullandığı şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Ayrıca iddianamede, sanıklardan Yavuz Bölek ve eşinin terör örgütünün finans kaynağı Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve örgütün talimatıyla 2014 yılında para yatırıldığı kaydedildi.

Antalya'da 2009-2013'de AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çok sayıda emniyet müdürü ve yardımcılarının da bulunduğu 130 kişi yasa dışı dinlenmişti.