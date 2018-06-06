  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

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Yasa dışı dershane işleten 33 FETÖ şüphelisine gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve yasa dışı dershane işlettikleri belirlenen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Yasa dışı dershane işleten 33 FETÖ şüphelisine gözaltı

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