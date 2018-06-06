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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve yasa dışı dershane işlettikleri belirlenen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve ABD'nin anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum
FOX TV Spikeri Portakal ve Sorumlu Müdürü Kumbaracıbaşı hakkında soruşturma başlatıldı
Yasa dışı dershane işleten 33 FETÖ şüphelisine gözaltı
Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında karar açıklandı
TİKA’dan Meral Akşener’in ‘bütçe’ iddiasına yanıt