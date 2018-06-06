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Yasa dışı bahis operasyonu: 124 gözaltı

Bingöl merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 124 şüpheli gözaltına alındı.

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Yasa dışı bahis operasyonu: 124 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve yasa dışı bahislerle ilgili çalışma yaptı. Polisin teknik takibi sonucu 15 ilde 124 şüpheli belirlendi.

124 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilere bugün 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 124 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye’de oynanmasına imkan sağlama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından teknik takipli olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Bingöl merkezli 15 ilde 124 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yasa dışı bahis, suç örgütü, Bingöl
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