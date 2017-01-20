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Yarıyıl tatili Atatürk Havalimanında yoğunluk yarattı

Yarıyıl tatilini yurt dışında geçirmek isteyen yolcular, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde gişe sıralarında uzun kuyruklara neden oldu.

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Yarıyıl tatili Atatürk Havalimanında yoğunluk yarattı

Aileleriyle beraber yarıyıl tatili için yurtdışı planı yapıp heyecan içinde havalimanında bekleyen çocuklar kameralara el salladı.

Sömestr tatilinde ailesiyle Filipinler'e gitmek için havalimanına gelen Evren Malkoçoğlu, çocuğuna karne hediyesi olarak bu seyahati planladıklarını söyledi.

Malkoçoğlu, bu tatilin kendileri açısından da bir hediye olduğunu ifade ederek, "Karneyi henüz alamadık ama tatil dönüşü almayı düşünüyoruz. Karne sonuçlarını bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz." dedi.

Sevcan Malkoçoğlu ise öğretmen olduğu için en az karne alan çocuklar kadar heyecanlı olduğunu belirtti.

Tatilde güzel vakit geçirmeyi umduklarını dile getiren Malkoçoğlu, "Bu tatil fikri hepimizin ortak kararıydı. Öyle bir isteğimiz oldu. Bunu da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"İlk kez uçağa bineceğim"

Beşinci sınıf öğrencisi Bora Malkoçoğlu da okuldaki tüm derslerinden başarılı notlar aldığını belirterek, "İlk kez bu kadar uzun bir yolculuk yapacağım ve ilk kez uçağa bineceğim. O yüzden çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Yarıyıl Tatili, sömestr, Atatürk Havalimanı, yolcu yoğunluğu
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