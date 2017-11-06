  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Yarından itibaren bu illerde sıcaklıklar artıyor

Güney Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkacak.

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Yarından itibaren bu illerde sıcaklıklar artıyor

Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, hafta içinde 20 derece ve üzerinde seyredecek.

Uzun yıllar kasım ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 16 derece olan Bursa'da en yüksek sıcaklığın yarın 20, çarşamba günü ise 23 dereceye çıkması bekleniyor.

Balıkesir'de de hava sıcaklığının, uzun yıllar kasım ortalamasının 5 derece üzerine çıkarak çarşamba günü 21 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Çanakkale ve Yalova'da da en yüksek hava sıcaklığının, çarşamba günü, mevsim normallerinin yaklaşık 5 derece üzerinde 20 derece olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, hava tahmini, hava durumu
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