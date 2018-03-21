Yarın, Regaib Kandili

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ankara'da Melike Hatun, Bursa'da Ulu, Yozgat'ta Büyük (Çapanoğlu), Aydın'da Külliye, Konya'da Hacı Veyiszade, İstanbul'da Fatih, Eyüp Sultan ve Valide-i Cedid camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

2018 yılında idrak edilecek kandillerin tarihleri

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcı.

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Mirac Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

Kaynak: AA, TRT Haber