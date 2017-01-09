Yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler

İstanbul

İstanbul Valiliği, artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği için yarın (10 Ocak 2017) eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

"Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi.

Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.

Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma ilçemizde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde (yarın) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tokat

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Öğrencileri zor durumda bırakmamak için okulların yarın da tatil edildiğini belirten Yazıcı, "İl Hıfzıssıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.