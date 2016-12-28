Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Ankara

Ankara'da yoğun kar yağışı sebebiyle okullar yarın tatil edildi.

Nallıhan

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, yoğun kar yağışı nedeniyle, taşradaki mahallelerden ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine yarın ara verileceğini belirtti.

Benlice, ilçe merkezi başta olmak üzere Çayırhan ve Sarıyar mahallelerinde eğitim öğretimin normal şartlarda devam edeceğini kaydetti.

Manisa

Manisa'nın özellikle Demirci, Gördes, Salihli ve Turgutlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı sistemle kent merkezine gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Selendi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla taşımalı eğitim sistemi ile mahallelerden kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara eğitime gelen bin 275 öğrenci için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesi halinde alınacak diğer tedbirlerin yarın değerlendirileceği belirtildi.

Uşak

Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 29 Aralık Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Uşak Valisi Ahmet Okur da kar tatiline ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Isparta

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Aksu, Yalvaç, Sütçüler, Eğirdir ilçelerindeki okullarda 29 Aralık Perşembe eğitime ara verildiğini belirtti.

Bu arada, Süleyman Demirel Üniversitesi de eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Eskişehir

Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Eskişehir'in; Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Karaman İl Milli Eğitim müdürü Asım Sultanoğlu, Karaman'da olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Sultanoğlu ayrıca, toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de perşembe ve cuma günü idari izinli sayılmasının uygun görüldüğünü belirtti.

Çankırı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.

Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi. AA