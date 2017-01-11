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Buradasınız : » » Yarın 2 ilde okullar tatil edildi

Yarın 2 ilde okullar tatil edildi

Türkiye'nin çeşitli illerinde kötü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

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Yarın 2 ilde okullar tatil edildi

Kırklareli

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yeniden arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle ise 34 köy yolu iki gündür ulaşıma kapalı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Edirne

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Edirne'de kar yeniden başladı. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerince, yerde mevcut olan kar üzerine, 20 santimetre ve üzerinde yeni kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu kentte gece hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 15 derecelere yaklaşması bekleniyor. 

Etiketler: yoğun kar yağışı, kırklareli, Edirne, Kar tatili
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