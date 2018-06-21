Yarım bırakılan Bingöl Havalimanı 700 bin kişiye hizmet verdi

Bingöl'de, 1995 yılında yapımına başlanan ve inşaatı alt temel seviyesindeyken 2001 yılı genelgesiyle yarım bırakılan Bingöl Havalimanı, hizmete başladığı 2013 yılından bugüne 700 bin yolcuya hizmet verdi.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 1995 yılında temeli atılan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle yarım kalan Bingöl Havaalanı Projesi, 2009 yılında revize edilerek yeniden ihaleye çıkarıldı.

O dönem Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı olan Binali Yıldırım ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle 2010 yılında yeniden temeli atılan ve 122 milyon lira yatırımla 3 yılda tamamlanarak uçuşa hazır hale getirilen havalimanı, 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Kent merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Çeltiksuyu Köyü'nde 4 bin metrekare kullanım alanına sahip inşa edilen ve 2 bin 300 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pisti bulunan havaalanı, yıllık 500 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip.

1 milyon 744 bin metrekare alan üzerine kurulu, iç hatlar terminal binası, giriş kontrol binası, teknik blok-kule, DHMİ hizmet binası, ısı merkezi, su deposu ve güç merkezi, itfaiye binası, iş makineleri garajı ve sundurma ile geniş oto parkına sahip havalimanında, faaliyete geçtiği 2013 Temmuz ayından bugüne 700 bin kişi faydalandı.

Türk Havayolları’nın her gün İstanbul Atatürk Havalimanı, Anadolu Jet'in haftanın 5 günü Ankara ve Pegasus'un haftada 3 gün İstanbul Sabiha Gökçen'e karşılıklı ve yurt dışı bağlantılı seferlerin yapıldığı Bingöl Havalimanı, gurbetçiler için de ulaşımda hız ve konforu getirdi.

"İş dünyasının tercih ettiği ulaşım"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bingöl Şube Başkanı Ali Akbana, iş dünyasının yatırım yapacağı bölgede ilk aradığı şeyin hava ulaşımı olduğunu söyledi.

Bir kentin kalkınmasında havalimanının lokomotif görevi gördüğünü anlatan Akbana, şöyle konuştu:

"Bingöl'de havalimanın yapılmış olması ilimizde yerelde ve ulusal anlamda birçok değişime sebep olmuştur. Üniversiteye kalifiye elemanların gelebilmesi ve sanayinin gelişmesi için havalimanı ciddi bir katma değerdir. İş dünyası hava ulaşımı konusunda sıkıntı olan illeri tercih etmiyor. Ülkemizde neredeyse havalimanı olmayan il kalmadı. Kentlerin ekonomik kalkınmasında havalimanı çimento görevi görmektedir"

Yolculardan Abdullah Güven, havaalanı sayesinde daha güvenli ve konforlu yolculuk yaparak memlekete geldiklerini anlattı. Güven, "Bursa'da yaşayan bir Bingöllü olarak daha önce memlekete gelip giderken yollarda, otobüslerde çektiğimiz eziyetler had safhadaydı. Havaalanı sayesinde artık daha rahat bir şekilde memleketimize gelip gidiyoruz. Bu yatırım herkesin faydasınadır, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bingöl'den Cide'ye direkt uçuşlar

Bingöl'de umre ve hac organizasyonu yapan Fuat Korkutata da, kentte havalimanı açılmasının büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Daha önce hac ve umre için vatandaşların karayoluyla diğer illerdeki havalimanlarına nakledildiğini hatırlatan Korkutata, "Hac ve umre döneminde direkt Bingöl'den uçuyoruz. Ben buradan yılda en az 2-3 uçak kaldırıyorum. Hacı ve umreci adaylarımızı Bingöl Havalimanı'nda uçağa bindiriyoruz direkt Suudi Arabistan'ın Cide kentine ulaştırıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok güzel ve özel bir hizmettir. Sebep olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: AA