  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk onama kararının gerekçesi açıklandı

Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk onama kararının gerekçesi açıklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin verdiği ilk onama kararının gerekçesi tamamlandı.

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Yargıtayın FETÖnün darbe girişimine ilişkin ilk onama kararının gerekçesi açıklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin verdiği ilk onama kararının gerekçesi tamamlandı.

FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu kesinleştiren kararın gerekçesinde, dış destekli olarak FETÖ tarafından yapılan ve bir terör suçu olan darbenin, tamamlanmış olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan en ağır yaptırım gerektiren suçlardan olduğu, ayrıca konusu suç teşkil eden emri verenin de bu emri bilerek yerine getirenin de ceza hukuku açısından sorumlu tutulması gerektiği tespitleri yapıldı. AA

Etiketler: yargıtay, onama kararı, Gerekçe, fetö
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