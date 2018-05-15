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Yargıtay'dan FETÖ davaları için emsal karar

Yargıtay, Afyonkarahisar'daki FETÖ davasında, örgütün yaptığı her olayda faaliyet gösteren sanığın "Terör örgütü olduğunu bilmiyordum" demesine itibar etmedi.

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Yargıtaydan FETÖ davaları için emsal karar

Afyonkarahisar'da FETÖ terör örgütünün Dinar ilçesi mütevelli heyeti içerisinde yer alan kişi, örgütsel toplantılar yapmak, himmet toplamak, kapatılan derneklerin organizasyonlarına katılıp ekonomik destek sağlamak, örgüt mensuplarınca kutsallık atfedilen "F" serisinden 1 dolar bulundurmak, talimat üzerine Bankasya'ya para yatırmak suretiyle örgüt üyeliği suçundan hapis cezası aldı.

Yerel mahkemenin kararı, itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne, buradan da temyiz edilerek Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onadı.

Dairenin kararında, FETÖ terör örgütünün Dinar ilçesi mütevelli heyeti içerisinde yer alan kişinin, hapis cezasındaki gerekçeleri yer aldı.

"Terör örgütü olduğunu bilmiyordum" savunması geçersiz 

Kararda bu nedenle, içerdikleri çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik nedeniyle örgüt üyeliği kabulünde bir isabetsizlik olmadığı vurgulandı.

Örgütsel faaliyetlerin, örgütün gerçek yüzünün ortaya çıkıp kamuoyunca da bilinmesinden önce başlayarak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da devam ederek yakalanma tarihine kadar sürmesi karşısında sanığın "FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilmediğine" dair savunmasına itibar etmeyen ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "hata" hükümlerini uygulamayan yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık görülmediği kaydedildi.

TCK'nin "Hata" başlıklı 30. maddesi, "Suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen kişinin, kasten hareket etmiş sayılmayacağını ve işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılmayacağını" hükme bağlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yargıtay, karar, fetö
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