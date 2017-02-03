  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Yargıtay'dan 'evlilik dışı çocuk' kararı

Yargıtay'dan 'evlilik dışı çocuk' kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa baba tarafından nafaka ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

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Yargıtaydan evlilik dışı çocuk kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa baba tarafından nafaka ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa karşı babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için çocukla arasında soy bağı kurulması gerektiğine hükmetti.

Bursa'da bir kadın, evlilik dışı birliktelik yaşadığı kişiden çocuk sahibi oldu. Kadın, birlikte olduğu kişiye karşı kendisi ve çocuk için üç yüz ellişer liralık nafaka davası açtı.

Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek, davalı babanın çocuk için 200 lira nafaka ödemesine karar verdi.

Davalı tarafından temyiz edilen yerel mahkeme kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesince bozuldu.

Kararda, "Evlilik dışı doğan çocuk yönünden babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için çocukla babası arasında soy bağının kurulmuş olması zorunludur." ifadeleri kullanıldı.

Türk Medeni Kanunu'nun 333. maddesinde "Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir." hükmüne yer verildiğine işaret edilen kararda, söz konusu dosyanın ise babalık davası olmadığı belirtildi. AA

Etiketler: yargıtay, evlilik dışı
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