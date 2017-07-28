Yargıtay, FETÖ sanığına verilen cezayı onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski zabit katibi İbrahim Kaynak'a verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Davası İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen tutuklu sanık Kaynak, hakkında mart ayında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasını temyize götürdü.

Dosyayı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

Bu kararla Yargıtay, FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin İzmir'de sonuçlanan kararlardan birini ilk kez onamış oldu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl ağustos ayında düzenlenen operasyonda yakalanan sanık hakkında açılan davada 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.