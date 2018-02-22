Yargıtay eski üyesi hakim karşısına çıktı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Yılmaz Tosun savunma yaptı.

Duruşmaya, Tosun'un yakınları ve avukatı katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'nun okuduğu iddianamede, sanığın örgütün içerisinde yer aldığı, toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup, stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Aleyhinde ifade veren tanıkların beyanlarını kabul etmeyen Tosun, tanıkların bazılarını hiç tanımadığını, bazılarıyla ise mesleki ilişki içerisinde ara sıra görüştüğünü ileri sürdü.

Yapının okulları, bankası, gazete aboneliği, ByLock gibi konularda yapılan araştırmalarda aleyhinde tek delil bulunmadığını ileri süren Tosun, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Buna göre, Bank Asyada hesabı bulunmadığı yönünde yazı gelen Tosun'un, ByLock kullanıcısı olmadığı, programdaki mail ve mesajlarda adının geçmediği tespit edildi.

Duruşma Savcısı Keleşoğlu da sanığa, "Eski Yargıtay Üyesi Günal Akyol, birlikte sohbet toplantılarına katıldığınızı söylüyor, toplantılarda neler konuşulurdu?" diye sordu. Sanık Tosun, tanık beyanlarına karşı daha sonra ayrıntılı yanıt vereceğini söyledi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski Yargıtay Üyesi Günal Akyol ile eski Başsavcı Durdu Kavak'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 4 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA