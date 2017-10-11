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Yargıtay Birinci Başkanvekilliği'ne Kürtül seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay Birinci Başkanvekilliği görevine 16. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Kürtül seçildi.

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Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine Kürtül seçildi

Yargıtay'tan yapılan açıklamaya göre, açık bulunan Yargıtay Birinci Başkanvekilliği görevi için dün seçim yapıldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Kürtül, bu göreve getirildi.

Osmaniye'de 1956 yılında dünyaya gelen Kürtül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğe Osmaniye hakim adayı olarak başladı.

Sırasıyla Varto, Çüngüş, Keles Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Kürtül, 2005 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.AA

Etiketler: Yargıtay Birinci Başkanvekilliği, 16. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Kürtül
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