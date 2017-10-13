'Yargı mensuplarının görevleri son derece önemlidir'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişiminin ülkemize uğratmış olduğu zafiyet, hukuk sisteminde de kendisini göstermektedir ancak biz daha fazla çalışarak, çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştırarak bu sarsıntının altından kalkacağımızı umuyoruz." dedi.

Cirit, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunanistan-Danimarka Konsorsiyomu ile ortaklaşa yürütülen "Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "Yargı Mensuplarına Yönelik Eğitim Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, hakimliğin kariyer mesleği olduğunu ancak bilgi ve tecrübeyle yapılabileceğini söyledi.

Bu sebeple eğitim seminerlerini önemsediklerine dikkati çeken Cirit, "15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişiminin ülkemize uğratmış olduğu zafiyet, hukuk sisteminde de kendisini göstermektedir ancak biz daha fazla çalışarak, çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştırarak bu sarsıntının altından kalkacağımızı umuyoruz. Bu nedenle sürekli her türlü toplantıya, eğitim seminerlerine katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha iyi bir yargı sistemine ulaşabilmek için her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini vurgulayan Cirit, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize yargı camiası olarak ne derece hizmet edebilirsek o derece kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. İnsanlar ancak iyi işleyen hukuk güvenliği sisteminde kendilerini mutlu ve huzurlu hissedebilirler. Yargı camiasının yaptığı iş son derece önemli bir iştir. Ülkemiz, öz sermayesi yeterli olmadığı için ancak yabancı sermayeyle kalkınmasını sağlayabilmektedir. Bunun için de yabancı sermayenin öncelikle gelip baktığı husus, ülkede işleyen iyi bir hukuk sistemi olup olmadığıyla ilgilidir.

Her türlü sosyal faaliyette olduğu gibi fikir ve sanat eserlerinin de ticaret hayatı ancak hukuki güvenlik ortamında gerçekleşebilir."

Telif Hakları Kanunu

İsmail Hakkı Cirit, telif hakları hukukunun, diğer alanlardan farklı, kendine özgü özelliğe sahip olduğunu ve klasik hukuk bilgisiyle çözülemeyeceğini, dolayısıyla konuyla ilgili profesyonellerin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğine değindi.

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin insan haklarına duydukları saygıyla ölçüldüğünü kaydeden Cirit, bu alanın sürekli gelişen ve değişen niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bazı terim ve kavramlara ilişkin kısmen içtihadi ölçütler belirlemesine rağmen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gelişimini, yeni şartlara uyarlanma gücünü şekli tanımlarla doldurmaktan çekindiğine işaret eden Cirit, "Bu bakış açısıyla sorun ele alındığında insan hakları alanında sıfır ihlal olması gerçekleştirilebilecek bir amaç değil, sürekli yoğun bir çabayla ulaşılmak istenen bir ideal olarak nitelendirilebilir. Yargıtayda 2,5 yıl önce kurmuş olduğumuz insan hakları komisyonuyla her ay, mülkiyet haklarıyla lekelenmeme hakkına kadar bir konuda çalışma yapmaktayız. İnsan hakları alanındaki gelişmeleri bu suretle takip etmeye çalışmaktayız." şeklinde konuştu.

İyi eğitilmiş hukukçular

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da iyi işleyen yargı sisteminin iyi eğitilmiş hukukçular vasıtasıyla yürütülebileceğini anlattı.

Yakın dönemde çok ciddi bir şekilde darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını, bu nedenle meslekten ihraçların olduğunu anımsatan Akarca, "Yargı mensuplarının neredeyse yarısının 4 yıl ve altı kıdeme sahip oldukları göz önüne alındığında, söz konusu eğitimlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır." dedi.

Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş de dünyada kreatif endüstrinin ekonomideki katkısının artmasıyla telif haklarının da önem kazandığını dile getirdi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil de her yıl yaklaşık 5 bin yargı mensubuna yönelik eğitimler düzenlediklerini, bunun her geçen yıl artacağını vurguladı.

Çalıştaya Gaziantep Başsavcısı Musa Çatal, Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Bölge Adliye Başsavcısı Mustafa Yalçın ile çevre illerdeki adliyelerinden gelen hakim ve savcılar katıldı. AA