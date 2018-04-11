  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yargı mensuplarını fişleyen eski hakime FETÖ'den hapis

Yargı mensuplarını fişleyen eski hakime FETÖ'den hapis

Gaziantep'teki FETÖ davasında yargı mensuplarını "tetikçi", "sosyal demokrat" gibi fişlediği belirlenen eski hakime 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Yargı mensuplarını fişleyen eski hakime FETÖden hapis

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski Malatya hakimi tutuklu sanık Selami Durak ile avukatı katıldı.

Sanık Durak, Tango görünümlü programdan bir avukata görev yaptığı adliyedeki hakim savcıları "tam bir tetikçi", "sosyal demokrat" gibi fişlediği yönündeki dijital tespit tutanağının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

ByLock programını da kullanmadığını iddia eden sanık Durak, FETÖ terör örgütüyle bir ilişkisinin olmadığını savundu.

Duruşma savcısı Cem Saklıca, sanığın ByLock ve Kakao Talk kullandığını, hakim ve savcıları örgüt sohbetlerine davet ettiğini belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: hakim, Gaziantep, fişleme, FETÖ davası, fetö
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