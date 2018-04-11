Yargı mensuplarını fişleyen eski hakime FETÖ'den hapis

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski Malatya hakimi tutuklu sanık Selami Durak ile avukatı katıldı.

Sanık Durak, Tango görünümlü programdan bir avukata görev yaptığı adliyedeki hakim savcıları "tam bir tetikçi", "sosyal demokrat" gibi fişlediği yönündeki dijital tespit tutanağının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

ByLock programını da kullanmadığını iddia eden sanık Durak, FETÖ terör örgütüyle bir ilişkisinin olmadığını savundu.

Duruşma savcısı Cem Saklıca, sanığın ByLock ve Kakao Talk kullandığını, hakim ve savcıları örgüt sohbetlerine davet ettiğini belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA