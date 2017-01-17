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Buradasınız : » » Yargı İngilizce sitede anlatılıyor

Yargı İngilizce sitede anlatılıyor

Adalet Bakanlığı, uluslararası alanda yargı organlarının faaliyetlerinin anlatılması için "www.judiciaryofturkey.gov.tr" adlı İngilizce internet sitesi kurdu.

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Yargı İngilizce sitede anlatılıyor

Adalet Bakanlığı uluslararası alanda yargı organlarının faaliyetlerinin anlatılması ve oluşturulmak istenen olumsuz algılara cevap vermek amacıyla İngilizce internet sitesi kurdu.

Sitede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi fotoğraf ve resmi açıklamalarla anlatılıyor.

Adalet Bakanlığı, Türkiye ve Türk yargısı aleyhine bazı grupların haksız ithamlarla olumsuz kamuoyu algısı oluşturmak istediklerini belirledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Uluslararası alanda Türk yargısına ilişkin doğru ve güncel bilgilerin resmi olarak paylaşılması amacıyla İngilizce internet sitesi kuruldu.

İnternet sitesinden yüksek yargı, HSYK, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetlerle ilgili resmi bilgiler paylaşılıyor.

Öte yandan sitede FETÖ'nün darbe girişimi ve soruşturmalardaki adli sürece de kapsamlı olarak yer veriliyor.

İnternet sitesinin yanı sıra genel müdürlük tarafından açılan Facebook ve Twitter hesaplarıyla da sosyal medyada açıklamalar yapılıyor.

Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğince hazırlanan "15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitap da sitede İngilizce olarak yer alıyor. 

Adalet Bakanlığı, Türkiye ve Türk yargısı aleyhine bazı grupların haksız ithamlarla olumsuz kamuoyu algısı oluşturmak istediklerini belirledi.
 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
 
Uluslararası alanda Türk yargısına ilişkin doğru ve güncel bilgilerin resmi olarak paylaşılması amacıyla  İngilizce internet sitesi kuruldu.
 
İnternet sitesinden yüksek yargı, HSYK, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetlerle ilgili resmi bilgiler paylaşılıyor.
 
Öte yandan sitede  FETÖ'nün darbe girişimi ve soruşturmalardaki adli sürece de kapsamlı olarak yer veriliyor.
 
İnternet sitesinin yanı sıra genel müdürlük tarafından açılan Facebook ve Twitter hesaplarıyla da sosyal medyada açıklamalar yapılıyor.
 
Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliğince hazırlanan "15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitap da sitede İngilizce olarak yer alıyor.
Etiketler: Adalet Bakanlığı, ingilizce internet sitesi, fetö
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