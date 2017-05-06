'Yardımda Türk Modeli' diye bir kavram var'

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC), yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, değerlendirmelerde bulundu.

Kınık, IFRC'ye bağlı 190 ülkenin Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin katılımıyla Federasyon Genel Kurulunun 2017 Kasım'da Antalya'da yapılacağını ifade ederek IFRC'yi aktif olarak yönetmeye aday olduklarını bildirdi.

Cenevre'deki toplantıda IFRC'nin 2018-2013 planlarının masaya yatırıldığını ve göç konusunun ağırlıklı olarak tartışıldığını aktaran Kınık, "Göç bir sonuçtur. Tabiri caizse hastalıktır. Eğer bu hastalığın nedenlerini iyi teşhis etmezseniz, engellemezseniz bu karşımıza insan hareketi, göç olarak çıkar. Dolayısıyla, biz öncelikle hastalığın kendisiyle değil bu hastalığı oluşturan sebeplerle mücadele etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kınık, IFRC toplantısında dünyadaki göç sorunun çözülebilmesi için, güvenlik politikaları, kalkınma politikaları ve göç başladıktan sonra insani destek verilmesi gibi üç yaklaşımın bütüncül olarak ele alınması gerektiğini vurguladıklarını kaydetti.

Türkiye'de 3 milyondan fazla sığınmacıya, Suriye içinde de en az 4,5 milyon kişiye insani yardım sağlandığının altını çizen Kınık, bu ülkede en az 6,5 milyon kişinin yerinden edildiğine dikkat çekti.

"Suriye'de bin konut inşa edeceğiz"

Suriye'de 2011'de patlak veren krizden sonra bu ülkeye 75 bin çadır gönderdiklerini anlatan Kınık, Suriye'deki çadır kentleri kalıcı konutlara dönüştürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kınık, "Suriye'de bin konut inşa edeceğiz. Yaklaşık 10 bin insanı çadırlardan alıp düzgün, altyapısı olan, suyu ve elektriği olan sağlıklı evlere yerleştireceğiz. Bunu Suriyeli derneklerle beraber yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye olarak, Suriye ve Irak içerisindeki yerinden edilmiş insanlara yönelik operasyonumuz çok büyük." diye konuştu.

Kızılay'ın kendi gelirlerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve körfez ülkelerinden gelen insani yardım fonlarıyla bütün bu faaliyetlerini yürütebildiğini dile getiren Kınık, en büyük avantajlarının ise sahadaki gönüllüler ve Türk milletinin yüksek insani değerleri olduğunu vurguladı.

"Dünyanın öğrenmeye başladığı 'Yardımda Türk Modeli' diye bir kavram var"

Kınık, "Dünya sistemiyle kıyasladığınız zaman operasyonel maliyetlerimiz düşük. Bu doğrudan son noktadaki faydalanıcıya daha fazla yardım anlamına geliyor." dedi.

Türkiye'nin ramazan ayında Yemen'e gemilerle 15 bin ton gıda göndereceğini belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Bu 15 bin tonluk gıdanın yaklaşık 10 milyon dolarlık maliyeti var. Bu, Türkiye fiyatlarıyla. 15 bin ton yardımın uluslararası maliyetleri ise çok daha yüksek. Örneğin unun tonajını biz ulaşım giderleri de dahil 500 dolar civarında hesaplıyoruz. Ama Dünya Gıda Programı Güney Sudan'da ton başına sadece 2 bin doları lojistik maliyete harcıyor. Artık dünyanın da yavaş yavaş öğrenmeye başladığı 'Yardımda Türk Modeli' diye bir kavram var. Türkiye TİKA, AFAD ve diğer tüm kamu kurumlarıyla birlikte eş güdüm mekanizması oluşturarak daha verimli ve hızlı operasyonlar yürütüyor."

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Türkiye'nin bölgeye insancıl yatırımlar yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Kınık, Sağlık Bakanlığının Cerablus'taki hastanesine ilaveten 3 yeni bölgesel hastane inşaatı için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kınık, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesinde 10 bin konut yapılması için fon arayışlarının da devam ettiğini söyledi.